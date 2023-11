Daniil Medvedev hétfő este győztesen kezdte meg ATP-világbajnokságon való szereplését, miután simán 6-4, 6-2-re legyőzte honfitársát, Andrey Rublev-et a „Piros” csapat esti mérkőzésén.

Ezzel a győzelemmel pedig Medvedev két mérföldkövet is elért.

Először is, ez volt a 65-dik győzelme az idei évben, így ő az első férfi, aki 2023-ban elérte a 65 sikert, és összességében nézve is a második helyen áll az idei szezonban, ha a férfi és női mezőnyt is nézzük, mivel csak egyedül Iga Swiatek nyert nála több találkozót idén, a lengyel 68 győzelmet számlál.

Másodszor pedig, ez volt pályafutása 40-dik győzelme Top 10-es játékos ellen.

Alexander Zverev után ő a második olyan férfi teniszező, aki 1990-ben vagy később született, és elérte a 40 darab Top 10-es játékos elleni győzelmet.

AKTÍV FÉRFI JÁTÉKOSOK A LEGTÖBB TOP 10-ES GYŐZELEMMEL:

254: Novak Djokovic

186: Rafael Nadal

105: Andy Murray

62: Stan Wawrinka

45: Alexander Zverev [1997-ben született]

40: Kei Nishikori

40: Daniil Medvegyev [1996-ban született]

Az első körös győzelemmel pedig jelenleg vezeti a csoportját, a másik találkozó győztese Alexander Zverev előtt, míg az egyik legnagyobb esélyesnek titulált Alcaraz rögtön vereséggel kezdett.

Medvedev a csoportkör következő fordulójában szerda este a másik győztes Alexander Zverev ellen lép majd pályára.

Borítókép: Shi Tang/Getty Images