Alexander Zverev a második mérkőzésén megszerezte első győzelmét a férfi teniszezők londoni ATP-világbajnokságán a londoni O2 Arenában.

A 2018-ban bajnok német játékos a nyitókörben két szettben alulmaradt az orosz Danyiil Medvegyevvel szemben, a második fordulóban viszont, szerdán három játszmában legyőzte az ugyancsak vereséggel rajtoló argentin Diego Schwartzmant.

