A teniszező Andy Murray azt mondta, ideális esetben akár a jövő szombaton kezdődő cincinnati versenyen újra elindulhat az egyes mezőnyben is.

A háromszoros Grand Slam-tornagyőztes brit játékos a washingtoni tornán kijelentette, akkor fog visszatérni egyesben is, amikor késznek érzi rá magát.

"Folyamatosan egyesben edzem, mellette párosban indulok a tornákon, hétről hétre gondolkozom csak" - fogalmazott a 32 éves skót teniszező. Hozzátette: amennyiben a számára legjobb forgatókönyv valósul meg, akkor már a cincinnati keménypályás versenyen ott lehet az egyes mezőnyben is.

"Ha ez nem sikerül, akkor valószínűleg várok a US Open utánig, mert nem szeretnék olyan tornán visszatérni, ahol három nyert szettre mennek a mérkőzések" - utalt az év utolsó Grand Slam-versenyére Murray.

A skót játékos januárban, az ausztrál nyílt bajnokság előtt még azt mondta, hogy folyamatos fájdalmai miatt visszavonul. Akkor másodszor is kés alá feküdt a csípőjével, amivel előtte közel két évig bajlódott, és amelyet egy évvel korábban is megműttetett. Végül júniusban, a londoni Queens' Clubban párosban tért vissza, és győzött a spanyol Feliciano Lopez társaként, majd Wimbledonban Serena Williams oldalán a vegyes párosok versenyében a harmadik fordulóig jutott.



Az egykori világelső Murray a következő versenyeken testvérével, a párosban 2016-ban világelsőségig jutó Jamie-vel indul.

(Photo by Victoria Jones/PA Images via Getty Images)