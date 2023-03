A 26 éves tréner a klub honlapjának tájékoztatása szerint rendkívül keresett utazóedző, jelenleg éppen Babos Tímeával tartózkodik egy dél-afrikai versenyen. Korábban szintén utazóedzőként segítette Bondár Annát a top 100-ba, a jelenleg 163. Marozsánt pedig a top 200-ba.



"A világelitbe tartozók is úgy készülnek, mint mi" - jelentette ki Pataki Márk. "Korábban azt hittem, hogy Serena Williams edzésén valami különlegeset fogok látni, de nagy csodák nincsenek, a tréningek felépítése az ő esetükben is teljesen hétköznapi. A játékos és az edző közötti bizalom a legfontosabb szerintem, a pályán és azon kívül is töretlen hittel kell egymást segítenünk. Anna játéka például már korábban top 100-as volt, de csak akkor jött az áttörés, amikor ezt ő is elhitte."

A szakember kifejtette, Marozsánnal és a szintén válogatott Fajta Péterrel - akiket utazóedzőként segít - jól megértik egymást.

"Fábi 2023 végén közel kerülhet a top százhoz, a százötvenhez már jóval előbb is" - tette hozzá Pataki Márk.

Fotó: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via Getty Images