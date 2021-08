Ötszettes ütközetben, 4 óra 8 perces csatában kapott ki Fucsovics Marci a US Openen.

Nincs már magyar versenyben, mert korábban Gálfi Dalma is búcsúzott.

Nehezen magyarázható, hogy két egyformán 6:2-re megnyert játszma között miként tudta elveszíteni a 2. és a 3. szettet Fucsovics Marci a 37 éves Andreas Seppi ellen.

Elintézhetnénk az egészet annyival, hogy a tenisz bizony ilyen trükkös játék, 1-2 pont képes teljesen új értelmet adni egy mérkőzésnek.

6:2, 5:5-ig mindössze 7 pontot vesztett a magyar adogatóként, az olasz még véletlenül sem került fogadóelőny közelébe. Aztán Fucsovics Marcinak volt egy bréklabdája a 6:5-höz, ami kimaradt, majd a játszmában maradásért, a rövidítésért szerválva, 30:30 után váratlanul szettlabdához jutott Seppi és ki is használta.

Bosszantó, de van ilyen a teniszben, a játék addigi képe alapján különösebb aggodalomra nem adott okot.

A 3. játszma aztán a játék képében is hozott változást, a 3:3-ért, majd a 4:4-ért is bréklabdát kellett hárítania Fucsovics Marcinak, igaz, közben neki is akadt fogadóelőnye. Végül 4:5-nél megint akkor botlott (40:15-ről adogatóként), amikor a javításra nem maradt lehetősége.

Érthető volt a magyar frusztrációja, amit az ütője átformálásában vezetett le.

Szerencsére amíg Seppi elment egy gyors egészségügyi szünetre, addig lehiggadt és rendezte gondolatait: egy újabb 6:2-vel egyenlített.

Az igazi dráma csak ezután kezdődött. Seppi 3:2-nél brékelt (4:2), de Fucsovics Marci az olasz 0:30-as vezetéséről fordítva rögtön visszabrékelt, majd egyenlített is (4:4).

Kétszer kellett adogatnia a meccsben maradásért a magyarnak, a másodiknál Seppi eljutott a merkőzéslabdáig, de ő rontott fonákkal egy hosszú türelemjáték végén.

Jöhetett a 64 közé kerülésről döntő tiebreak.



Közben minden hely megtelt a 17-es pálya körül, a nézők élvezték az izgalmas előadást.

Fucsovics Marci 4:1-re vezetett és kettőt szerválhatott, egyik pontot sem ő nyerte, de fogadóként megint javított és 5:4-nél adogatott újra kettőt. Seppi fonákkal hibázott: meccslabda. Ilyenkor kettőshibát ütni... de még mindig meccslabda. A magyar a tenyerese után már majdnem ünnepelt, de jelezték, hogy kicsit kiment a labda. 6:7-nél újra ő hárított meccslabdát és folytatódott a thriller egészen 15:13-ig. Seppi lett a győztes.

