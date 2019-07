Adrien Rabiot megérkezett Torinóba, hogy lezárja átigazolását a Juventushoz. A középpályás ingyen érkezik az olasz bajnokhoz, mivel szerződése a Paris Saint-Germainnél végéhez ért.

Rabiot-t több nagy európai klubbal is szóba hozták, miután a hosszabbítása körül kialakult nézeteltérések miatt száműzték az első csapattól. A Zebrák megkezdték új életüket Maurizio Sarri irányítása alatt, aki bővelkedik majd a választási lehetőségekben tekintve, hogy Aaron Ramsey is ingyen érkezett a klubhoz, miután úgy döntött, lezárja 11 éves kalandját az Arsenallal, és nem hosszabbít.

A Juventus egy videót is megosztott, ahogy Rabiot megérkezik.

Look who's just landed in Turin!@Adriien_Rabiiot!pic.twitter.com/RdGiucd4T3