Hiába hiányzott a román válogatottból Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea, a magyar csapat nem tudott élni a lehetőséggel és már a harmadik egyes után eldőlt a Románia-Magyarország találkozó a Billie Jean King Cup rájátszásában.



Nagyváradon a románok már a pénteki első nap végén 2:0-ra álltak. Gálfi Dalmának esélye sem volt Ana Bogdan ellen és sajnos Bondár Anna elvesztette a döntő játszma rövidítését Jaqueline Cristian (149.) ellen.



Előzetesen abban bízhattunk, hogy a mi csapatunkban három top százas játékos szerepel és ha Ana Bogdant nem is sikerül legyőzni, a második számú román ellen mindkét magyar nyerhet, illetve a párosban is jók lehetünk.



Nos, számolgatás helyett kaptunk egy tanulságos vereséget, ami azért is fájó, mert ennél több van a lányokban.











Szombaton Udvardy Panna játszott Bondár Anna helyén Ana Bogdan ellen, de kedden Kolumbiából érkezve nem sok esélye volt, 71 perc alatt 6:0, 6:2. Szegény Udvardy Panna most repülhet vissza Buenos Airesbe, mert hétfőn ott kezdődik fontos WTA125-ös verseny – nem lesz könnyű visszaállni az ottani körülményekre.



A magyar válogatott jövőre megint az Euro-Afrikai zónában játszik.

