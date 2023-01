Udvardy Luca a junior lányok páros bajnokságán a 2. akadályt is sikerrel vette első kiemeltként a brit Ella McDonalddal és a legjobb 8 közé jutott.



Szerda délután, 31 fokos melegben, a melbourne-i 6-os pályán kemény meccset játszottak a fiatalok. Az ausztrál Jones egyszer nagyon durván kilőtte McDonaldot, aztán visszakapta a csúnya találatot. A mérkőzést persze nem ez döntötte el és a lényeg, hogy Udvardy Lucáék 7:6, 6:4-re nyertek (a 2. szettben 5:2-re is vezettek).









A nőknél két felejthető meccsen eldőlt, hogy Sabalenka és Linette játszik csütörtökön a döntőért az alsó ágon. A februárban már 31 éves Magda Linette először jutott ilyen szintre egy Grand Slamen. Akár fehérorosz házi-döntő is lehet szombaton, mert a felső ágon Victoria Azarenka játszik a wimbledoni bajnok Jelena Ribakinával a négy között.

Borítókép és forrás: Facebook.com/Hungarian GP