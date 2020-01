Papíron ez egy kötelező győzelem, de mégiscsak egy tizenötödik kiemelt és egyébként nagyon jól játszó Szasznovics - Kuzmova páros ellen sikerült nyerni, és bejutni a negyeddöntőbe. Egy kicsit beszéljünk először a mérkőzésről, az első szett piszok nehéznek tűnt.

Baromi nehéz volt a meccs, rendkívül jól szervált az ellenfél, és igazából teljesen felszabultan játszottak. Nagyon nehéz volt így nekünk is alkalmazkodni. A meccs elején többnyire nekik volt sanszuk, majd nekem volt egy nagyon-nagyon hosszú szervagémem. Nem tudom, talán öt breaklabdájuk is volt, az hogy sikerült azt a menetet megnyerni hatalmas lendületet adott nekünk. Utána azért már elkezdtünk jobban játszani, és egyre közelebb kerültünk a breakhez, ami végül nem jött össze, de a timebreakre nagyon jó erőt adott. Egyre jobban megtaláltuk a játékunkat, azt amit jászanunk kellett ellenük, amit folytattunk is a második szettben. Ott egy picit talán mentálisan visszavettünk, és nem voltunk olyan agresszívak aminek rögtön meg is lett az eredménye, illetve hátránya és végül visszajöttek a meccsbe. Végül utána tudtunk breakelni, és kiszerváltam a meccset, aminek nagyon örülök. Ez már kezd ilyen rutin lenni, hogy én szerválom ki a mérkőzéseket. Összességében ez egy nagyon kemény találkozó volt, de lényeg a győzelem.

Ami biztató, hogy időnként remekül játszottál az alapvonalról. Tenyeres és fonák oldalról egyaránt jó voltál, és nem csak az volt, hogy fonákkal tudod tartani az ellenfelet, hanem tenyeressel is voltak nagyon kemény ütéseid. Ami talán egy kicsit elbizonytalanító, hogy partnered időnként úgy nézett ki, mintha nem lenne ott a pályán, legalábbis fejben.

Igen, ez gondolom a párosoknál gyakran előfordul. Egyik nap én vagyok a rosszabb, és igen ma úgy éreztem, hogy én vagyok a jobb. De ez teszi a párost széppé, és biztos vagyok benne, hogy lesz olyan is amikor ő tud majd többet segíteni. Azt az előző meccsen is kiemeltem, hogy milyen jól tartottam őket, sőt olykor-olykor leirányítottam az ellenfeleimet a pályáról, pedig azért top 10-es 20-as játékosokról van szó. Illetve ma is, ahogy működött az alapjátékom az nagyon biztató, és örülök neki. Ez azért fontos, mert nem tipikus páros játékosok ellen, hanem nagyon jó egyéni ellenfelekkel szemben is így tudok küzdeni. Ez a mai meccsen tök jól megmutatkozott, és tényleg jól játszottam alapról.

Mostantól viszont egyre nehezebb lesz, hiszen negyeddöntő, majd reméljük még tovább. Hogyan készültök a továbbiakra?

A második körnél papíron nehezebb szerintem nem igazán lehet, ha csak nem tényleg elődöntőről vagy döntőről van szó. A negyeddöntő most egy új lépés, és két nagyon fiatal feltörekvő amerikai játékos ellen lépünk pályára, biztos vagyok benne, hogy nagy meccs lesz és izgalmas is egyben.

Cori Gauff lesz az egyik ellenfél.

Igen, de szerintem McNally erősebb játékos párosban kettőjük közül. Egyébként örülök, hogy ellenük játszunk, és nem a japánok ellen. Holnap lesz a meccs, ami szerintem megint csak jó, mert nem kell plusz egy napot edzeni, hanem folytatjuk a játékot. Lépésről-lépésre megyünk előre, verseny felénél tartunk jelenleg, és remélem, hogy a második héten is még sok meccsben érdekeltek leszünk.

