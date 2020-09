Fucsovics Márton pályafutása első győzelmét aratta az amerikai nyílt teniszbajnokság főtábláján: a magyar játékos kedden Hugo Dellient múlta felül három játszmában a nyitófordulóban.

A nyíregyházi teniszező 2016 és 2019 között minden alkalommal az első körben búcsúzott, mostani sikerével viszont már mind a négy Grand Slam-tornán van győztes meccse.

A találkozót ugyan nem kezdte jól Fucsovics, ugyanis 1:1-nél elvesztette adogató játékát, de aztán 3:3-nál utolérte bolíviai ellenfelét. Az egyenlítéstől lendületbe jött a magyar játékos, aki ezt követően nemcsak semmire nyert adogatóként, hanem brékelt is, majd könnyedén "kiszerválta" az első szettet (6:3). A második felvonásban 3:3-ig fej-fej mellett haladtak a felek, de akkor a világranglistán 66. Fucsovics brékelt, ettől pedig láthatóan megtört a rangsorban 97. ellenfele, ugyanis a következő két játékban még csak labdamenetet sem tudott nyerni (6:3).

A harmadik játszmában 1:1-nél Fucsovics nagyon megszenvedett saját adogató játékával, négy bréklabdát kellett hárítania, de végül megnyerte a gémet, ezzel pedig el is lőtte minden puskaporát Dellien, aki innentől labdamenetet is alig nyert (6:1). A mérkőzés 108 percig tartott. A 28 éves Fucsovics ellenfele a második fordulóban a 14. helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrov lesz, akit múlt héten legyőzött a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett keménypályás tornán a nyolcaddöntőbe jutásért.

Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfiak:

Fucsovics-Dellien (bolíviai) 6:3, 6:3, 6:1

Borítókép: Francois Nel/Getty Images