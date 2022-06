Nick Kyrgios öt szettben megnyerte a nyitómeccsét a Wimbledonon ám a Paul Jubb elleni mérkőzése mégsem ettől lett emlékezetes.



Az ausztrál játékos nem volt túl nyugodt a meccs folyamán. Előszőr a székbíróval keveredett összetűzésbe, majd a vonalbíróval veszekedett, a meccs végén pedig az őt sértegető tömeggel kapott hajba, olyannyira, hogy az egyik szurkolót le is köpte. Utóbbi tettét a meccset követő interjúban magyarázta.



"Tiszteletlenség volt. Valaki megsértett, hülyének nevezett a tömegből, ez normális? Nem. Nem értem, miért történik ez állandóan" - mondta Kyrgios egy sajtótájékoztatón, ahol hangsúlyozta, nem hibáztatja a szervezőket a történtekért.



"Szeretem a Wimbledont. Ennek semmi köze a tornához. Ez csak egy rétege az embereknek, akik úgy gondolják, hogy joguk van a közösségi médiában bármit mondani, amit akarnak, és ezt teszik a való életben is.”



„Van egy határ, és fizikailag nem tudok mit csinálni, nem mondhatok semmit, mert bajba kerülök.”

Kyrgios spits in the direction of the fans who were giving him some gip #wimbledon22 pic.twitter.com/bEDwjzXwcB