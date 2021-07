Bár lenne rá lehetősége, Balázs Attila a tokiói olimpia teniszversenyén, valamint az év negyedik Grand Slam-tornáján, az amerikai nyílt bajnokságon sem vállalja az indulást.

A világranglistán jelenleg a 123. helyezett teniszező - Fucsovics Márton (39.) után a második legjobb magyar - pénteken a közösségi oldalán azt írta, az ATP jóváhagyta a védett ranglista-kérelmét, így a 101. pozícióból tudja majd folytatni a versenyzést. Hozzátette, kilenc tornára használhatja fel ezt a helyezést kilenc hónapon belül, az időt pedig onnantól számítják, amikor először pályára lép majd.

"Lehetőségem volna az olimpián és a US Openen is játszani, de úgy érzem, még korai lenne. Szeptember közepére tervezem a visszatérést, ilyen hosszú kihagyás után kisebb tornákkal szeretném újraépíteni a játékomat" - mondta.



Fő céljaként az év végi Davis Kupát említette, ahol már teljesen egészségesen és "bombaformában" akar játszani.



Balázs februárban az első fordulóban búcsúzott az ausztrál nyílt bajnokságon. Később elmondta, hogy régóta húzódó talpsérülése miatt még az is bizonytalan volt, hogy egyáltalán tudja-e vállalni a játékot. A következő hónapokban rehabilitációs munkát végzett, de visszatérésére azóta sem került sor, így több torna mellett kénytelen volt lemondani a Roland Garrost és Wimbledont is.

Borítókép: Facebook.com/ Balázs Attila