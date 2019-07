Ha a „kockás” mezével nem is, az idegenbelivel visszanyúl a katalán óriás a gyökerekhez.

A Barcelona bemutatta új, másodikszámú, sárga mezét a 2019-20-as szezonra, amivel a 40 éves, és talán közben a világ leghíresebb akadémiájává növő La Masia előtt tiszteleg.

A La Masia a Barca legnagyobb tehetségeinek ad otthont már 1979 óta, és a klub visszatér az ikonikus mezhez, hogy megünnepelje a csodás évfordulót. A mez ahhoz hasonlít, amit a La Masia fiataljai viseltek idegenbeli meccseiken 1979-ben.

Sergi Roberto azt mondta a mezről: Nem véletlen, hogy a La Masia annyi remek játékost adott a világnak. Egy különleges hely, egyedi filozófiával, és örülök, hogy az új idegenbeli mez felhívja az akadémiára a figyelmet. Negyvenévnyi munka a La Masián valami, amit tényleg megéri ünnepelni."

