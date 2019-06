Szerda délután félóránként mondták be, hogy meddig nem folytatódik a játék eső miatt a francia nyílt teniszbajnokságon. Délelőtt még elindult a program, de 50 perc után megérkezett a csapadék. Attól kezdve csak az volt a kérdés, lesz-e néhány óra, amikor eláll és lejátszhatják a negyeddöntőből eddig elmaradt mérkőzéseket.

A szurkolók kitartóan ácsorogtak az esernyőik alatt. Többet fogyasztottak és többet vásároltak a várakozás közepette. Végül fél ötkor végleg lefújták a napot, minden meccset töröltek a programból. Ez azt is jelenti, hogy jelentősen borul az eredeti forgatókönyv. Csütörtökön már az elődöntőket kellett volna játszani a női egyesben, de az péntekre csúszik. A férfiaknál holnap mérkőzik Djokovic Zverevvel és Thiem Hacsanovval, de a két győztesnek nem lesz pihenőnapja, mert pénteken elődöntő. Bonyolítja a helyzetet, hogy péntekre is jelentős csapadékot várnak Párizsban.

A Roland Garros az egyetlen a négy Grand Slam között, ahol megáll az élet, ha esik az eső. Jövőre lesz változás, addigra készül el a mozgatható tető a Philippe Chatrier stadionra. Drága mulatság az ilyen mindent elmosó eső a Roland Garroson a szervezőknek, mert a szurkolók visszakérhetik a belépőjük árát és extra kárpótlásként csütörtökön ingyen ülhetnek be a Suzanne Lenglen mérkőzéseire. Azt most ne kezdjük el firtatni, mi van azokkal, akik hónapokkal korábban sok száz euróért megvették a jegyüket a női elődöntőre, de helyette negyeddöntőt kapnak. Annyiból jobban járnak, hogy így férfi meccset is nézhetnek.

További időjárás-jelentés helyett, befejezett mérkőzés hiányában kicsit kezdjünk el készülni a hét slágerére, a pénteki csúcstalálkozóra, Rafael Nadal és Roger Federer összecsapására. A két bajnok legutóbb Indian Wellsben, márciusban mérkőzött volna, de akkor a spanyol sérülése miatt elmaradt a párbaj. Most csak az eső tudja elnapolni a különleges találkozót.

