Harmadikként a hetedik helyen kiemelt Petra Kvitova jutott be a legjobb négy közé női egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon.

A 30 éves, kétszeres wimbledoni bajnok cseh játékos a világranglistán 66. német Laura Siegemunddal csapott össze szerdán. Az első játszmát egy brékkel simán hozta, majd ugyan a másodikban az ő játékának a színvonala is visszaesett, kétszer is elvesztette az adogatójátékát, összességében magabiztosan nyert 1 óra 18 perc alatt. A 32 esztendős Siegemundot a második szettben ápolni kellett, a hátát fájlalta.



A nyolc év után újra elődöntős Kvitova, aki eddig szettveszteség nélkül menetel, a Danielle Rose Collins-Sofia Kenin amerikai párharc továbbjutójával találkozik majd a legjobb négy között. A másik ágon a lengyel Iga Swiatek és az argentin Nadia Podoroska csap össze az elődöntőben. Az már korábban eldőlt, hogy a Roland Garrosnak új női bajnoka lesz.

