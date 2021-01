Közel egy év után, a hónap végén, egy bemutató tornán tér vissza Ashleigh Barty, a női teniszezők világranglistájának ausztrál éllovasa.

A 24 éves játékos az Australian Open felvezetéseként Adelaide-ben sorra kerülő viadalon vesz részt, ahol többek között a US Open férfi és női címvédője, Dominic Thiem és Oszaka Naomi, valamint Simona Halep is pályára lép.



Barty tavaly február óta nem játszott tétmérkőzést, a koronavírus-járvány miatt úgy döntött, nem próbálja megvédeni bajnoki címét a Roland Garroson és a US Openen sem.



Az Australian Open február 8-án kezdődik Melbourne-ben.

