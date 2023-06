Neves vendégek a tornán.



A szervezők tájékoztatása szerint a 2020-ban a Roland Garroson is döntős amerikai játékos mellett az elmúlt két év budapesti bajnoka, a kazah Julija Putyinceva és a szintén amerikai Bernarda Pera, valamint a 2021-ben a Roland Garroson finalista orosz Anasztaszija Pavljucsenkova is ott lesz a mezőnyben a 259 ezer dollár (körülbelül 88 millió forint) összdíjazású salakpályás viadalon.



A világranglista első 50 helyezettje közül hatan neveztek a tornára, amelyen a magyarok közül egyelőre Bondár Anna főtáblás alanyi jogon, de erre még Gálfi Dalmának is van esélye, mellettük pedig várhatóan szabadkártyákat is kapnak majd hazai teniszezők.



A Hungarian GP-t július 17. és 23. között rendezik a Római Teniszakadémián.

Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images