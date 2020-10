A jövőben korábbi edzőjével, Thomas Drouet-val készül a teniszező Babos Tímea.

A párosban négyszeres Gramd Slam-tornagyőztes játékos pénteken jelentette be, hogy megvált amerikai trénerétől, Michael Joyce-tól, kedden pedig az is hivatalossá vált, hogy két év után ismét Drouet segíti a felkészülését.

A soproni teniszező a molcsapat.hu-nak elmondta: a monacói szakember hasonló helyzetbe került kínai játékosával, Vang Csianggal, mint ő Joyce-szal, azaz a pandémia miatti beutazási korlátozások nyomán nem tudták folytatni a közös munkát.

"A maszk miatt senki nem szúrta ki, de a Roland Garrosra már Thomas kísért el. Tulajdonképpen a párizsi Grand Slam volt a teszt, amit néhány nap közös munka előzött meg, és mivel sikerült Kikivel címet védenünk, úgy döntöttünk, bejelentjük, hogy folytatjuk a közös munkát" - mondta Babos, aki Kristina Mladenovic oldalán ismételte meg tavalyi páros sikerét Párizsban.



Drouet és Babos 2018 szeptemberéig négy és fél éven keresztül már dolgozott együtt.



"Akkor elfáradt a kapcsolatunk, de úgy váltunk el, hogy mindketten őszintén mondtuk a másiknak: remélem, egyszer még dolgozunk együtt. Most úgy kezdtünk neki a közös munkának, hogy tudjuk, legutóbb mi ment félre köztünk, így a hibáinkból tanulva, tiszta lappal tudunk együtt dolgozni. Hogy mi ment félre legutóbb? Túlságosan sok időt töltöttünk együtt, és hiába a jó kapcsolat, egy idő után kontraproduktívvá válik, ha minden nap minden percét egy valakinek a társaságában töltjük. Őszintén szólva az eredményeken is látszott, amikor elkezdtünk egy kicsit besokallni a másiktól. Ilyen veszély most azonban nem fenyeget" - fogalmazott a magyar teniszező.



A világranglista 111. helyén álló Babos egyesben öt mérkőzést játszott a teniszélet nyári újraindítása óta, ezek közül egyet megnyert, négyet elveszített. Idén a páros sikerek mellett egyesben 17 meccsen öt győzelem és 12 vereség a mérlege.



