Feliciano Lopez a 2023-as Mallorca Openen hivatalosan is befejezte profi teniszkarrierjét.



A spanyol torna a negyeddöntőjében a német Yannick Hanfmann ellen szenvedett vereséget, így ez volt az utolsó meccse a 41 éves sportolónak.

Lopez különösen fontosnak tartotta, hogy füvön búcsúzzon, azon a borításon, ahol legnagyobb sikereit elérte, például egyéniben és párosban is diadalmaskodott Queen’s-ben.

A találkozót követően Feliciano könnyek között búcsúzott, feleségével és gyerekével együtt nézte végig a pályán a Rafael Nadal közreműködésével készült búcsúvideóját.

„A teniszt mindig show-ként akartam kezelni, hogy boldoggá tegyem a nézőket. Remélem, hogy sikerült.”

Lopez egyébként nem távolodik el a tenisz-köröktől, ugyanis ahogyan eddig is, továbbra is betölti a Madrid Open igazgatói tisztségét, illetve ezentúl a Davis-kupa döntőjének irányítása is az ő kezében lesz.

Fotó: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images