Novak Djokovic nyolcadszor is megnyerte az Australian Opent, a döntőben 3 óra 59 perces, fordulatos csatában győzte le Dominic Thiemet, így már 17-szeres Grand Slam-bajnok és hétfőtől újra ő vezeti a ranglistát. A Norman Brookes serleg mellé 4 millió 120 ezer ausztrál dolláros csekket kapott.

Amikor Novak Djokovic a labdamenetek között elkezd úgy mozogni a pályán, mint aki azon gondolkodik, hogy mindjárt feladja, mert lépni alig bír, akkor az ellenfél jobban teszi, ha ezt nem veszi észre. A szerb látványosan tud agonizálni, többször, többen bedőltek már ennek.



Hiába nyerte meg az első szettet a címvédő belgrádi, a melbourne-i döntőben újoncnak számító Dominic Thiem egyre jobban játszott.



Djokovic időnként úgy nézett ki, mint aki feladja.

Fotó: Cameron Spencer/Getty Images



Az igazsághoz tartozik, hogy az osztrák nem teniszezett olyan szinten, mint szerdán Rafa Nadal ellen. Nem volt olyan hatékony a fonákja, többet hibázott. Azok a labdái, amik szerdán 1-2 milliméterrel csípték a vonalat, most pont annyival kicsúsztak. Más kérdés, hogy a 2. játszma megnyeréséhez, az egyenlítéshez ez is elégnek bizonyult. Thiem egy korai brékkel vezetett sokáig (ami azt is jelezte, hogy az első szett elvesztése után gyorsan rendezte a gondolatait), de 4:4-nél a szerb utolérte. Ekkor az is benne volt a meccsben, hogy Djokovic 6:4-re behúzza a 2. szettet is, hamar befejeződik a döntő.



Ehelyett egymás után kétszer kapott figyelmeztetést idő túllépésért (a másodiknál nem adogathatott elsőt), de nem csak ezért került újra brékelőnybe az egyre jobban teniszező Thiem, aki tíz gémből nyolcat nyerve 4:6, 6:4, 6:2-re állt 2 óra 29 perc elteltével. A 3. játszmában elkezdett működni az egyenes fonákja, egyre inkább uralta a pályát, agresszívan és mind pontosabban teniszezett. Elhúzott 4:0-ra és a tanácstalan Djokovic minden próbálkozására talált választ. Nem segített a színház, persze a játékban is tesztelte az osztrákot.



A szerb levonult a pályáról és 4 perces szünetet tartott.



Két nap után újra szabadtéri verseny lett az AO (pénteken a hőség és az eső, szombaton a csapadék miatt behúzták a RLA tetejét.) Napközben gyönyörű nyári idő jellemezte Melbourne-t, de este azért didereghetett a lelátón, aki nem hozott magával legalább egy kiskabátot. Vasárnap 31020 volt a hivatalos nézőszám, sokan csak azért jönnek, hogy legalább kivetítőn kövessék a döntőt, mert a Rod Laver Aréna 15 ezer férőhelyes. Az idei Australian Open nézőszáma, a verseny történetében először meghaladta a 800 ezret (812174).



A 4. játszma elején, 1:1-nél fogadóelőnyhöz jutott Thiem, de Djokovic egy nyerő fonák röptével túlélte a kritikus pillanatot és kezdett kiegyenlítettebbé válni a játék. A szerb befejezte a szenvedést és a pályán belül kereste a megoldást. Ő az, aki bármikor, bárhol képes szintet lépni a játékban, ha úgy tetszik magasabb sebességi fokozatba kapcsolni. Lassan, következetesen most is ezt tette, várta a pillanatot, amikor lecsaphat az áldozatára. Tudta, érezte, akarta, hogy el fog jönni. Igaza lett: 4:3-nál 15:40 lett és a második fogadóelőnynél tenyeressel hibázott az osztrák. Hirtelen minden megváltozott.

Ezúttal is korai volt temetni Novak Djokovicsot. Pontot sem vesztett a szettért szerválva és a döntő játszmában már 1:1-nél brékelt. Thiem kapott még esélyt, de 1:2-nél mindkét fogadóelőnyénél kapkodott. Az egyenlítés, a visszabrék helyett Thiem kötéltáncot járt, mert 2:4-nél a szerbnek volt fogadóelőnye az 5:2-höz – 4:3 lett, nem volt még vége. 3 óra 52 perce tartott a finálé, amikor az osztrák a meccsben maradásért kezdett szerválni. Megoldotta viszonylag magabiztosan, de az igazi fordulathoz ennél több kellett. Novak Djokovic a diadalért adogatva nem hibázott, ami már egyáltalán nem volt meglepő és 3 óra 59 perc alatt 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re győzött.



Djokovic nyolcadik Grand Slam-győzelmét szerezte meg Melbourne-ben, összesen a 17-diket.

Fotó: Clive Brunskill/Getty Images



Novak Djokovic a nyolcadik melbourne-i sikerével az első teniszező lett az Open érában, aki három különböző évtizedben Grand Slamet nyert – korábban csak Ken Rosewall mondhatta el ezt magáról, a legendás ausztrál 1953-ban győzött először hazája Grand Slamén, 68-ban a Roland Garrost hódította meg és nyert Australian Opent 72-ben is (a felsorolás nem teljes). Rosewall 1977-ben, 43 évesen elődöntőt játszott Melbourne-ben, akkor még füvön.



A férfi egyes döntő grafikája.

Fotó:ausopen.com



Az idei szezon kezdetekor, január elején Rafa Nadalt ünnepelték, mert ő lett az első teniszező, aki három különböző évtizedben vezette a világranglistát – mondjuk, ebben már biztos nem éri őt utol Federer vagy Djokovic. A Big3 újabb sorozata három éve kezdődött, a 2017-es AO óta, csak ők nyertek Grand Slamet – 2005-től volt egy 18 GS-en át tartó szériájuk, igaz sokkal fiatalabban, most 13-nál tartanak.

Borítókép: Cameron Spencer/Getty Images