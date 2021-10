A nyitókörben Fucsovics Mártont búcsúztató olasz Gianluca Mager a második fordulóban kiesett az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna férfi versenyében.

A világranglistán 73. játékos vasárnap a 14. helyen kiemelt francia Gael Monfilstól kapott ki két sima szettben. A nőknél a tavaly Roland Garros-bajnok - és a kaliforniai viadalon másodikként rangsorolt - lengyel Iga Swiatek csak egy gémet vesztett az orosz Veronika Kugyermetova ellen.

C'est super! @Gael_Monfils conjures up some inspired tennis to notch a 6-4 6-2 triumph over Gianluca Mager at #BNPPO21 pic.twitter.com/c0nOQiRwl2