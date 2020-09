A hatodik helyen kiemelt cseh Petra Kvitova négy mérkőzéslabdáról kikapott az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének nyolcaddöntőjében.

A kétszeres wimbledoni győztes hét kettős hibát ütött - köztük egyet meccslabdánál - a hazai közönség előtt szereplő Shelby Rogers ellen. A világranglistán 93. amerikai először jutott be a nyolc közé New Yorkban. A találkozó 2 óra 41 percig tartott.



A 2018-as bajnok japán Oszaka Naomi két szettben jutott tovább az észt Anett Kontaveit ellen.



A férfiaknál a horvát Borna Coric első Grand Slam-negyeddöntőjére készülhet az ausztrál Jordan Thompson legyőzése után, a belga David Goffint verő Denis Shapovalovhoz hasonlóan. Utóbbi a kanadai férfiak közül került elsőként a nyolc közé a US Openen.



Eredmények, nyolcaddöntő:

férfiak:



Shapovalov (kanadai, 12.)-Goffin (belga, 7.) 6:7 (0-7), 6:3, 6:4, 6:3

Coric (horvát, 27.)-Thompson (ausztrál) 7:5, 6:1, 6:3



korábban:



Carreno Busta (spanyol, 20.)-Djokovic (szerb, 1.) 6:5-nél Djokovicot kizárták

Zverev (német, 5.)-Davidovich Fokina (spanyol) 6:2, 6:2, 6:1

nők:



Oszaka (japán, 4.)-Kontaveit (észt, 14.) 6:3, 6:4

Rogers (amerikai)-Kvitova (cseh, 6.) 7:6 (7-5), 3:6, 7:6 (8-6)



korábban:



Putyinceva (kazah, 23.)-Martic (horvát, 8.) 6:3, 2:6, 6:4

Brady (amerikai, 28.)-Kerber (német, 17.) 6:1, 6:4

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images