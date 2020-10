A hatodik helyen kiemelt Alexander Zverev a nyolcaddöntőben kiesett a francia nyílt teniszbajnokságon.

A US Openen nemrég döntős német játékost vasárnap a 19 éves olasz Jannik Sinner búcsúztatta négy szettben.



A 23 esztendős Zverev a mérkőzés során többször is orvosi segítséget igényelt, az első szettben megfázás elleni gyógyszert kért.



A világranglistán 75. Sinner 2005 óta az első újonc a Ronald Garroson, aki bejutott a negyeddöntőbe. Tizenöt évvel ezelőtt az azóta 12-szeres bajnok Rafael Nadal vitte véghez ezt a bravúrt, aki most a nyolc között Sinner ellenfele lesz.



Eredmények, nyolcaddöntő:

férfiak:



Sinner (olasz)-A. Zverev (német, 6.) 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

korábban:

Nadal (spanyol, 2.)-Korda (amerikai) 6:1, 6:1, 6:2



nők:



Szvitolina (ukrán, 3.)-Garcia (francia) 6:1, 6:3

Podoroska (argentin)-Krejcikova (cseh) 2:6, 6:2, 6:3

korábban:

Trevisan (olasz)-Bertens (holland, 5.) 6:4, 6:4

Swiatek (lengyel)-Halep (román, 1.) 6:1, 6:2



Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images