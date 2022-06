A Tennis4u írását változtatások nélkül közöljük.

Ha sorrendbe teszem az esélyeseket a férfiaknál, akkor így néz ki a névsorom: Novak Djokovic, Rafa Nadal, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas.



A felső ág tűnik egyértelműbbnek, nehéz elképzelni, hogy onnan ne a háromszoros címvédő, első kiemelt szerb érjen el a fináléba. A 3. kiemelt Casper Ruud füvön nem képes olyan játékra, mint salakon és ez egyelőre igaz Carlos Alcarazra (5.) is – mondhatnám, hogy Djokovicnak szerencséje volt a sorsolásnál, mert akik komolyabb kihívást jelenthetnének neki, mind az alsó ágra kerültek. A felső 64-ből egyedül Hubert Hurkacz lehet rá esetleg veszélyes, de a Halléban győztes lengyelről sem gondolom, hogy le tudná győzni Djokovicot Wimbledonban.



Semmiképp nem nevezném Fucsovics Marci sorsolását könnyűnek, de a Hurkacz elleni esetleges negyeddöntőig nincs olyan, akit ne tudna megverni, ha egészséges és jó formában, hittel, önbizalommal teniszezik.



Az alsó ág izmosabb és izgalmasabb. Ha nem lesz nagyobb szenzáció, akkor Nadal a 4. fordulótól szembesül komolyabb kihívásokkal: Marin Cilic, Felix Auger-Aliassime és az elődöntőben Matteo Berrettini. Azért ez kemény ág. A kanadaival óriási meccset játszott a Roland Garroson és a héten, füvön, bemutatón (super-tiebreakben) ki is kapott tőle – akkora jelentősége persze nincs az utóbbi eredménynek. Az olasz a visszatérése óta még veretlen, nyert Stuttgartban és Londonban is, tavaly döntőt játszott Wimbledonban.

Nézzünk néhány statisztikai, tenisztörténeti érdekességet.



Valószínűnek tartom, hogy a sportvilágot a 60. Nadal-Djokovic párbaj hozná leginkább lázba. Az lenne a tízedik Grand Slam-döntőjük, a 29. Tour-meccsük egy serlegért – GS-fináléban a spanyol vezet 5:4-re, de a 28 közös döntőjükből a szerb nyert 15-öt. Djokovic Melbourne-ben és Wimbledonban a legeredményesebb, de egyik versenyen sem tudott még sorozatban négyszer győzni.



Az AO-n kétszer is eljutott a háromig és most az All England Clubban is háromszoros címvédőként indul. Eddig hatszor nyert a füves Grand Slamen és nem esélytelen, hogy befogja egyszer a nyolcszor győztes Roger Federert. Ha már a svájcinál tartunk, akkor illik megemlíteni, hogy 1998 óta először hiányzik a mezőnyből. Az ATP-ranglista 1973-as bevezetése óta először fordul elő, hogy a nem indul Wimbledonban az első kettő: Danyiil Medvegyev az orosz teniszezők kizárása, Alexander Zverev sérülés miatt nincs jelen.



Visszatérve Nadalhoz és Djokovichoz, a 2018-as Roland Garros óta lejátszott 16 Grand Slamből 14-et ők nyertek meg (a belgrádi nyolcat, a mallorcai hatot), csak Medvegyevnek (US Open, 2021) és Thiemnek (US Open 2020) jutott egy-egy a legértékesebb serlegekből. Nadal és Djokovic abban is csúcstartó, hogy ők játszottak a legtöbbször egymás ellen Grand Slamen, 18-szor (a spanyol vezet 11:7-re). Djokovic ötször nyerte meg úgy Wimbledont, hogy előtte nem játszott felvezető versenyt füvön. Tavaly a szerb indult úgy Londonban, hogy megnyerte a szezon első két GS-versenyét, most Nadalnak van esélye a naptári Grand Slam-re – még soha nem érkezett ilyen lehetőséggel Wimbledonba.



A férfiaknál a 128-as mezőnyben csak három wimbledoni bajnok található, a nőknél öt és összesen 17 aktív Grand Slam-bajnok – a férfiaknál nyolc.



A top tízben öten vannak, akik 23 évesek, vagy még fiatalabbak, ami jól mutatja, hogy azért a generációváltás közepén járunk, de Nadal és Djokovic egyelőre állandó, még mindig ők a múlt és a jelen. Ha már a generációváltásnál járunk, megkockáztatom, hogy több játékosnak ez lesz pályafutása utolsó wimbledoni bajnoksága, a 30 felettiek közül egyre többen jelentik be hivatalosan is, hogy befejezik. Gyanítom, hogy Balázs Attilát sem láthatjuk többet az All England Club főtábláján, Roberto Bautista-Agut ellen búcsúzik a fűtől.



A nőknél, amíg versenyben lesz, Serena Williamsről szól majd minden. A tavalyi bajnokság óta nem versenyzett, de így is esélyesként emlegetik őt. Persze, az igazi favorit a világelső, 35 mérkőzés óta veretlen Iga Swiatek.



Hétfőn az öt magyarból négy is bemutatkozik, aki szerencsés és ügyes láthatja élőben Bondár Annát, Gálfi Dalmát, Udvardy Pannát és Fucsovics Marcit is. Wimbledoni hagyomány, hogy a centeren az első napon a címvédők kezdenek. A férfiaknál ennek megfelelően Djokovicsal indul a program, de a tavalyi női győztes, Ashleigh Barty időközben visszavonult. Többen úgy gondolták, hogy Simona Halep megérdemelné az ausztrál helyét, mert ő nyert 2019-ben és a következő évben elmaradt a The Championship, míg tavaly a román hiányzott sérülés miatt, de a szervezők inkább a hazai kedvencet, Emma Raducanut tették a centerre – félig ő is román, gondolhatták a bölcs britek.



Borítókép: Tim Clayton/Corbis a Getty Images