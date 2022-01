A volt világelső Rafael Nadal nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 2:6, 6:7 (5-7), 6:4, 6:4, 7:5-re legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet, és begyűjtötte rekordot jelentő 21. Grand Slam-trófeáját.

A kettejük párharcában 3-1-re vezető spanyol sztár a nyitószettben végig alárendelt szerepet játszott, rengeteget rontott, így moszkvai ellenfele 42 perc alatt szettelőnybe került.



A US Open-címvédő orosz a folytatásban visszaesett, Nadal 3:1-re elhúzott, majd 5:3-nál adogatóként szettlabdát puskázott el. A rövidítésben is a mallorcai rontott többet, így bő két óra elteltével Medvegyev a diadal küszöbén állt.

A harmadik felvonásban a 2009-ben AO-győztes spanyol 5:3-nál elvette ellenfele adogatását, ezúttal kiszerválta a szettet és szépített. A negyedik felvonás ismét a mallorcai klasszis szája íze szerint alakult, aki bő négy óra elteltével kiharcolta a döntő szettet. Ebben már két elcsigázott játékos küzdött a pályán, aztán Nadal 6:5-nél hozta a szerváját, és 5 óra 26 perc alatt győzött.

