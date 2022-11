Az elmúlt napokban napvilágot látott egy felvétel, amelyen egy mindössze 14 éves teniszezőt brutálisan megvert édesapja. A történtek nagyon megrázták a teniszvilágot. Nemrég a US Opent is megjárt Jelena Dokic is megszólalt az üggyel kapcsolatban, és azt is elárulta, őt még mélyebben érinti az eset, mint másokat.

Dokic az ausztrál Channel 9-nek adott interjút, a bántalmazásról készült felvétel kapcsán, és azt is felidézte, őt is hasonlóképp abuzálta édesapja.



„Undorító volt végignézni, pláne úgy, hogy én is átestem ezen" – mondta Dokic.



„Valójában 16 éves koromban, két héttel a US Open előtt addig rugdosott, míg el nem vesztettem az eszméletemet. És nem ez volt az egyetlen alkalom. Sajnos, ami zárt ajtók mögött történik, az még rosszabb."



A teniszező arra is panaszkodott, hogy nincs megoldás.



„Állítólag ennek a 14 éves lánynak az apja és edzője néhány hete már megütött valakit egy teniszakadémián. Most pedig így veri a lányát" – tette hozzá Dokic.



„És azt kérdezem magamtól: miért történik ez? Pár klubból már eltiltották, de más klubokban dolgozhat és versenyekre járhat, mert összeomlott a rendszer. Ha már megtette ezt és eltiltották egy klubtól, illetve akadémiától, nem szabadna teniszklub közelébe engedni” – zárta szavait.

