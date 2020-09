Oszaka Naomi, az amerikai nyílt teniszbajnokság női egyesének győztese úgy vélekedett, hogy két évvel ezelőtt nem tudta volna megnyerni ugyanezt a mérkőzést.

A negyedik helyen kiemelt japán játékos ellenfele, a fehérorosz Viktorija Azarenka 6:1, 2:0-ra vezetett a szombati döntőben, az immár háromszoros Grand Slam-tornagyőztes Oszakának innen sikerült fordítania, és 1 óra 53 perc után győznie 1:6, 6:3, 6:3-ra.

"Úgy érzem, két évvel ezelőtt talán összecsuklottam volna szett- és brékhátrányban, de az összes meccs, amit azóta játszottam, formált és érettebbé tett" - mondta Oszaka.



Hozzátette, komplettebb játékosnak tartja magát, és sokkal inkább tisztában van azzal, amit csinál, vagyis sokkal tudatosabbá vált.



A 22 éves teniszező elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatti kényszerszünet alatt volt ideje a számvetésre, amire a 2018-as US Open-sikere óta nem volt lehetősége.



A fináléra visszatérve Oszaka kifejtette, a rossz kezdés után változtatnia kellett a gondolkodásmódján.



"Úgy gondoltam, nagyon kínos lenne egy órán belül veszíteni, ezért véget kell vetnem ennek a rossz hozzáállásnak, és meg kell próbálnom, amit csak lehet. A második szettben korán brékhátrányba kerültem, ami nem igazán segített, de akkor is csak arra gondoltam, hogy pozitívnak kell lennem, nehogy 6:1, 6:0-ra kikapjak" - nyilatkozta.



A győztes azt is elárulta, miért nem rogyott a földre örömében az utolsó labdamenet után.

"Mindig azt látom, hogy a győztesek összeesnek a mérkőzés után, de olyankor arra gondolok, hogy akár meg is sérülhetnek, ezért én inkább biztonságosan örültem" - mondta.







Azarenka kijelentette, nem csalódott, nem rágódik a vereségen, és büszke arra, amit három hét alatt elért New Yorkban, hiszen a US Open előtti - Cincinnatiból áthelyezett - tornát ő nyerte. Annak a döntőjében is Oszaka volt az ellenfele, ám a japán combsérülés miatt visszalépett.



"Nem vagyok csalódott, de fáj a vereség, hiszen közel voltam a sikerhez. Nem fogok túl sokáig gondolkodni a történteken, és nem fogom rosszul érezni magamat, mert az eredményt azzal sem tudom megváltozni" - nyilatkozta a korábbi világelső, aki sorozatban 11 mérkőzést nyert New Yorkban.



Hozzátette, nagyon jó két hetet produkált, mindent megtett, amit tudott és élvezte a teljesítményét. A fehérorosz teniszező úgy vélekedett, talán játszhatott volna jobban, de ezúttal mindent kiadott magából.



"Minden elismerés megilleti Naomit, hiszen megnyerte a mérkőzést, és ő a bajnok. Remélem, még találkozunk néhány döntőben" - mondta Azarenka.

"Én nem igazán szeretnék több döntőt játszani veled. Nem igazán élveztem, mert nagyon kemény mérkőzés volt számomra" - válaszolta viccesen Oszaka.



Azarenka 2012 és 2013 után harmadszor volt döntős a US Openen, de ezúttal sem tudott győzni.



"Úgy gondoltam, harmadszor sikerül, de újra meg kell próbálnom, és ezt fogom tenni" - mondta.



A 31 éves játékos elárulta, vasárnap (ma) máris Rómába utazik, hogy részt vegyen a salakpályás tornán, ami remek felkészülési lehetőséget kínál a két hét múlva kezdődő francia nyílt bajnokságra. Eddigi pályafutása 21 trófeája közül csak egyet nyert salakon, a Roland Garroson pedig a 2013-as elődöntőbe jutás a legjobb eredménye.



"Kicsit izgatott vagyok, hogy salakon játszhatok, hiszen évek óta nem vagyok a legjobb viszonyban ezzel a borítással" - mondta Azarenka, akinek Venus Williams lesz az első ellenfele az olasz fővárosban.

Hozzáfűzte, nagy érdeklődéssel várja, Párizsban hogyan kezelik majd a koronavírus-járvány miatt kialakult rendhagyó helyzetet.

"Remélem, a pénzkeresés helyett a játékosok védelme lesz az elsődleges" - mondta.



