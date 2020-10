Utolsóként az amerikai Sofia Kenin jutott elődöntőbe női egyesben a francia nyílt teniszbajnokságon.

A negyedik helyen kiemelt, idei Australian Open-bajnok amerikai játékos honfitársával, Danielle Rose Collinsszal mérkőzött szerdán. Az első játszmában Kenin pontosabban szervált riválisánál, így a 2-2-nél elért egyetlen brékje eldöntötte a felvonást. A második szett is kiegyenlített játékot hozott, 4-4-ig fej fej mellett haladtak a játékosok, ezt követően azonban Collins egymás után két játékot megnyerve másfél óra játékot követően egyenlített.

