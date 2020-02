Az amerikai Sofia Kenin nyerte meg a női egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben 4:6, 6:2, 6:2-re legyőzte a spanyol Garbine Muguruzát. Helyszíni tudósítónk írása.

A vasárnapi Novak Djokovic - Dominic Thiem döntő felvezetője:



Dominic Thiem azzal, hogy péntek este megállította Alexander Zverevet több mint 4 millió dollártól fosztotta meg az ausztráliai erdő és bozóttüzek okozta pusztítás helyreállítására indított jótékonysági alapot. A német ugyanis még az első fordulós győzelme után jelentette be, hogy a teljes pénzdíját erre a célra fordítja, ha ő győz az idei Australian Openen. Ha nem, akkor minden megnyert meccse után adakozik 10 ezer dollárt – így 50 ezret fizet be a számlára.

Nem volt arra példa az elmúlt 15 évben, amióta Federer, Nadal és Djokovic uralja a férfiteniszt, hogy hármójuk közül ketten összekerültek egy Grand Slam-elődöntőben, de a másik elődöntő mérkőzés – amelyikben nem szerepelt egyikük sem – sokkal jobb összecsapást hozott. Most ez történt Melbourne-ben: Dominic Thiem és Alexander Zverev pénteki párbaja izgalmasabb, látványosabb, színvonalasabb volt, mint Federer és Djokovic csütörtöki találkozója. Az osztrák és a német egészen elképesztő labdameneteket, megoldásokat, ütéseket produkált, a Rod Laver Aréna szakértő közönsége olykor nem akart hinni a szemének. Thiem és Zverev megmutatta, hogy lesz élet a nagy hármas visszavonulása után is, nem kell félteni az ATP-t. Az intenzitás, a gyorsaság, a dinamika lenyűgöző, varázslatos helyzeteket teremtett. Minimális volt a különbség a két játékos között, Thiem azzal nyert 3 óra 42 perc alatt 3:6, 6:4, 7:6, 7:6-ra, hogy a fontos pillanatokban ő tudott jobban koncentrálni.



Nagy meccs lesz (Kép: Matthew Stockman/Getty Images)



Most már az a kérdés, hogy lehet-e, van-e esélye Dominic Thiemnek a vasárnapi döntőben Novak Djokovic ellen. Zverev szerint egyértelműen. Ha arra gondolunk, hogy a két legutóbbi találkozójukat a 26 éves osztrák nyerte, ráadásul a 2017-es Roland Garros óta ötből négyszer bizonyult jobbnak a szerbnél, akkor miért ne sikerülhetne neki most az áttörés. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Thiem az elmúlt 4 napban 7 óra 52 percet teniszezett, a Nadal és a Zverev elleni párbaja is kegyetlenül kimerítő volt és Djokovic hétből hét döntőt nyert Melbourne-ben. Meg is jegyezte az osztrák, kicsit lemondóan, hogy a Roland Garroson és Melbourne-ben is a hely, az aréna, a műfaj királyát kellene legyőznie – Párizsban már kettő döntőt vesztett Nadal ellen.



Ha Novak Djokovic nyolcadszor is magasba emelheti a Norman Brookes serleget, akkor hétfőtől újra ő a világelső és neki sikerül először három különböző évtizedben Grand Slamet nyernie, az Open érában – korábban csak Ken Rosewall mondhatta el ezt magáról, a legendás ausztrál 1953-ban győzött először hazája Grand Slamén, 68-ban a Roland Garrost hódította meg és nyert Australian Opent 72-ben is. Rosewall 1977-ben, 43 évesen elődöntőt játszott Melbourne-ben, akkor még füvön. Az idei szezon kezdetekor, január elején Rafa Nadalt ünnepelték, mert ő lett az első teniszező, aki három különböző évtizedben vezette a világranglistát – mondjuk, ebben már biztos nem éri őt utol Federer vagy Djokovic. A Big3 újabb sorozata három éve kezdődött, a 2017-es AO óta, csak ők nyertek Grand Slamet (2005-től volt egy 18 GS-en át tartó szériájuk, igaz sokkal fiatalabban.)



A pénteki 43 fokból szombat délutánra 18 lett Melbourne-ben és folyamatosan esett az eső, olykor ömlött. Így az esti női finálét fedettben rendezték. Babos Tímea már útban volt haza, mert szombat hajnalban elutazott a kétszeres Australian Open és háromszoros Grand Slam-bajnok.

A 21 éves Sofia Kenin az idei Australian Open női bajnoka. Az amerikai a döntőben 2 óra 3 perc alatt 4:6, 6:2, 6:2-re győzte le az esélyesebb Garbine Muguruzát.



Az biztos volt, hogy új név kerül a Daphne Ackhurst Memorial-kupára, mert Garbine Muguruza és Sofia Kenin is először játszhatott a serlegért. Igazából mindkettőjük döntőbe jutása meglepetésnek számít. Muguruza Caracasban született spanyol, míg az amerikai Kenin Moszkvából indult orosz szülök gyermekeként és költözött a családdal Floridába.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles #AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020



A 2017. szeptemberében még világelső, kétszeres Grand Slam-bajnok Muguruza nem sok vizet zavart az elmúlt két évben, nem találta a korábbi formáját, de azt soha senki nem vonta kétségbe, hogy óriási potenciál van benne, sokan azt várták, ő lesz a királynő a női teniszben. Októberben lesz 27 éves, nem késett még le semmiről. Újra a korábbi edzőjével, Conchita Martinezzel dolgozik, akinek az irányítása alatt megnyerte Wimbledont.



Sofia Kenin úgy érkezett Melbourne-be, hogy a legjobb eredménye Grand Slamen egy 4. forduló volt a tavalyi Roland Garroson. Egyetlen érv szólt a döntőbe jutása mellett: a női teniszben körülbelül öt éve bármikor, bármi megtörténhet. Hasonló menetelése volt Jelena Osztapenkónak Párizsban, Oszaka Naominak a US Openen vagy épp Marketa Vondrusovának tavaly a Roland Garroson (a cseh lány akár 10 millió forintos kérdés is lehetne egy kvízműsorban.)



A 14. kiemelt Sofia Kenin és a ranglistán jelenleg 32. Garbine Muguruza mérkőzése szórakoztató teniszt, izgalmas csatát hozott. Az első játszma megnyeréséhez kétszer kellett brékelni a spanyolnak, mert hiába vezetett 4.2-re, a szívós amerikai egyenlített (4:4.) A 2. szettben Kenin egyértelműen jobb volt, okosan, pontosan, harcosan teniszezve ezúttal ő nyert két gémet fogadóként és 6:2-vel egyenlített.



A döntő játszmában fokozódott a dráma: Kenin, 2:2-nél 0:40-ről jött vissza, hosszú labdamenetek végén ütve egyenes nyerőket, majd a megroggyant Muguruzát rögtön utána brékelte. Mire a spanyol magához tért volna a sokkból az amerikai lezárta a párbajt. Ehhez persze kellett Muguruza is, aki az utolsó 2 adogatójátékában 4 kettőshibát ütött. Sofia Kenin Grand Slam-döntő újoncként, 21 évesen semmi jelét nem mutatta, hogy izgulna, hitt a diadalában és megcsinálta.



Kenin pályafutása negyedik serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 4,1 millió ausztrál dollárt (853 millió forint) kapott.

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images