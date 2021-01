A világelső Novak Djokovic vezette, címvédő szerbek a németekkel és a kanadaiakkal kerültek egy csoportba a február eleji, melbourne-i ATP Kupa férfi tenisz csapatverseny pénteki sorsolásán.

A viadalt a tavalyi debütálásakor több ausztrál városban bonyolították le, a koronavírus-járvány miatt azonban ezúttal csak Melbourne lesz a helyszín, és a 24-es mezőnyt is megkurtították 12-esre a február 1. és 5. között sorra kerülő tornára.



Az országba érkezésükkor 14 napos szigorú karanténra kötelezett játékosok itt szerepelhetnek majd először tétmérkőzésen, és felkészülhetnek a február 8-án kezdődő Australian Openre.



Djokovic és Szerbia tavaly a Rafael Nadal vezette spanyolokat verte a sydneyi döntőben, az idén pedig már a csoportszakasz során kemény párharcok várnak rá. Az A jelű hármasban az Alexander Zverev fémjelezte németek, valamint a Denis Shapovalov és Milos Raonic vezette kanadaiak is kemény ellenfélnek ígérkeznek.



A négy csoportból az első helyezettek jutnak az elődöntőbe.



A spanyolok a B csoportban szerepelnek majd a görögökkel és a Nick Kyrgios nélkül felálló, házigazda ausztrálokkal, míg az osztrákok - Dominic Thiemmel - az olaszokkal és a franciakkal csapnak össze a C jelű trióban. A D csoport favoritja Oroszország, a másik két résztvevő Argentína és Japán.

Borítókép: Clive Brunskill/Getty Images