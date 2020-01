A cseh Karolina Pliskova megvédte címét a 652 ezer dollár (193 millió forint) összdíjazású brisbane-i keménypályás női tenisztornán, miután a vasárnapi döntőben három szettben legyőzte az amerikai Madison Keyst.



A második helyen kiemelt Pliskova 2 óra 10 perces mérkőzésen bizonyult jobbnak nyolcadikként rangsorolt ellenfelénél.



A cseh játékos karrierje 16. WTA-tornagyőzelmét aratta, Brisbane-ben (2017 és 2019 után) már harmadszor nyert.

Karolina Pliskova, Queen of Aces, Queen of Brisbane.



2017

2019

2020



Pliskova now the winningest player @BrisbaneTennis (17-2)

and their 1st three-time champion.



Her 42 aces = $8,400 for bushfire relief. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/JOc6zdJifT