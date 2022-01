Kanada nyerte a férfi teniszezők sydneyi ATP Kupáját, miután a vasárnapi döntőben mindkét egyes mérkőzésen diadalmaskodott a Rafael Nadalt nélkülöző spanyolok ellen.

Kezdésként Denis Shapovalov két sima szettben megverte Pablo Carreno Bustát, majd Felix Auger-Aliassime egy szorosabb és egy könnyedebb játszmában győzött Roberto Bautista Agut ellen.

@felixtennis, take a bow!



The World No.11 defeats Roberto Bautista Agut 7-6(3), 6-3 to win the #ATPCup trophy for #TeamCanada pic.twitter.com/jz7TACf3t9