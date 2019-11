Elsőként Kanada jutott a legjobb négy közé a tenisz Davis Kupa madridi döntőjében.

A madridi tornán a hat háromcsapatos csoport első helyezettje, illetve a két legjobb második jutott a negyeddöntőbe, ahol az első összecsapást már csütörtök este megrendezték. A párharc az utolsó, azaz a páros mérkőzésen dőlt el a kanadaiak javára.

S @denis_shapo and @VasekPospisil defeat Peers/Thompson 6-4, 6-4 to give Canada the win and lead the team into the @DavisCupFinals semi-finals! What a day.#GoCanada pic.twitter.com/lZe41RiBCR