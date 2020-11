Jövőre is csökkent pénzdíjak várhatók a koronavírus-járvány miatt a tenisztornákon az ötszörös Davis Kupa-győztes Feliciano López szerint.

A 39 éves játékos - aki bejutott a második fordulóba a jelenleg zajló párizsi versenyen - úgy vélte, hogy a sportág még jó néhány hónapig nem lesz ugyanolyan, mint a pandémia előtt.



"Az idei pénzdíjak is alacsonyabbak a szokásosnál, és 2021 elején sem várható változás. A játékosok örülhetnek, hogy a jelenlegi helyzet ellenére is jól megélnek a pénzdíjakból" - jelentette ki López, aki egyben a madridi torna igazgatója is.



Idén a májusra tervezett madridi salakpályás viadalt törölték a versenynaptárból a járvány miatt.

