Az ausztrál nyílt bajnokság szervezői beiktattak egy külön felvezető tornát azoknak a női teniszezőknek, akik 14 napon át teljes karanténban vannak.

A február 8-án rajtoló Grand Slam-torna házigazdái vasárnap közölték, hogy előzőleg egy harmadik WTA-tornára is sor kerül. Ezek azok vehetnek részt, akik a teljes bezártság miatt nem tudnak edzeni két héten át. Az Australian Openre így a nők és a férfiak is három-három tornán készülhetnek fel, utóbbiaknál az egyik az ATP Kupa csapatverseny lesz. Eddig tíz pozitív esetet regisztráltak azoknál, akik a tornára érkeztek az országba, ezek között négy játékos is volt. A tesztek közül néhányat a helyi egészségügyi hatóság utóbb átminősített arra hivatkozva, hogy korábbi fertőzés nyomán hozhatott pozitív eredményt a teszt. A tornára érkezettekre rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak, a játékosok és kísérőik csak negatív teszt birtokában léphettek be az országba, ahol 14 napos karantén várt rájuk. Ezt csak napi öt órára, az edzésük idejére hagyhatják el. A játékosok közül 72-en így is teljes karanténba kényszerültek, ugyanis olyan járaton utaztak Ausztráliába, melyen volt koronavírus-fertőzött, ők egyáltalán nem hagyhatják el szobáikat. A karanténszabályok megszegéséért 20 ezer ausztrál dolláros (4,5 millió forint) büntetés jár.

Tavaly Melbourne 4,9 milliós lakossága 112 napig szigorú elzártságban élt, hogy megakadályozza a pandémia második hullámát. Az intézkedéseken októberben lazítottak. A közelmúltban nem regisztráltak új koronavírusos esetet, ez alól csak azok az emberek voltak kivételek, akik három, az Australian Openre érkezett járaton utaztak.

Borítókép: Michael Reaves/Getty Images