Ahogyan az utóbbi években már megszokhattuk, Novak Djokovic oltásellenessége miatt nem léphet be az Egyesült Államokba.



Ahogy korábban már többször is, most is sokan vannak amellett, hogy engedélyezzék a szerb játékát Amerikában, mivel az ő nevének reklámértéke akkora, hogy megfontolandó a külön engedély kiadása részére.

Közeledik az Indian Wells-i és a Miami tenisztorna, így Florida volt kormányzója, Rick Scott levélben kérte Joe Biden elnököt, hogy személyesen lépjen annak ügyében, hogy Djokovic számára engedélyezzék a belépést az államokba.

.@DJokerNole has earned the right to compete in the Miami Open. @SenMarcoRubio and I just have one question: will @JoeBiden let him? pic.twitter.com/D2koXmFUSo