John McEnroe szerint Novak Djokovic képes még öt Grand Slam-tornát is nyerni.

A 34 éves szerb teniszező vasárnap négy szettben győzött az olasz Matteo Berrettini ellen a wimbledoni döntőben, és 20. Grand Slam-trófeájával utolérte az örökrangsor élén Roger Federert és Rafael Nadalt.

"Jobban játszik, mint bármikor korábban" - mondta Djokovicról a BBC-nek a hétszeres GS-győztes John McEnroe. - "Azt hiszem, még legalább négy vagy öt Grand Slamet nyer, ez csak az egészségétől függ."

Hozzátette, Djokovic képességeit tekintve mindenki előtt jár és képes nagy nyomás alatt is a legjobbját nyújtani.

Djokovic edzője, a szintén wimbledoni győztes Goran Ivanisevic szerint, ha a szerb játékos megnyeri a US Opent, minden idők legnagyobb teniszezőjének lehet őt nevezni.

Djokovic 1969 óta első férfiként nyerte meg az év első három GS-versenyét, az All England Clubban pedig hatodszor ünnepelhetett. Ha győz az amerikai nyílt bajnokságon, akkor egy éven belül mind a négy GS-trófeát magáénak mondhatja. Ez legutóbb 1969-ben Rod Lavernek sikerült.

A legtöbbszörös férfi GS-bajnokok:



20: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic

14: Pete Sampras (amerikai)

12: Roy Emerson (ausztrál)

11: Rod Laver (ausztrál), Björn Borg (svéd)

10: Bill Tilden (amerikai)

