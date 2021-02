Fucsovics Márton is azok között volt, akiknek rövid időre ismét karanténba kellett vonulniuk Melbourne-ben, a hétfőn kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokság helyszínén, miután az egyik szállodai alkalmazott koronavírustesztje pozitív lett.

Az eset 500-600 embert érintett, ugyanis a játékosokon kívül a stábtagoknak és a hivatalos személyeknek is elszigeteltségbe kellett vonulniuk, és tesztelték őket.

Fucsovics az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy szerencsére hamar megjött a teszteredmény, amely negatív lett, így csütörtökön este már ismét edzhetett.



Az első kéthetes időszakról - amikor az Australian Openre érkezetteknek kötelező karantént írtak elő a helyi hatóságok - a játékos felidézte: három napig ki sem léphettek a szállodai szobájukból, ezt követően viszont öt órára kimehettek edzeni, és úgy érzi, sikerült jól felkészülnie.

"Túlvagyok már az első versenyen is, egy meccset nyertem, a másodikon kikaptam. Viszonylag jól megy a játék, de azért még fel kell vennem a ritmust. Készülünk a jövő heti Australian Openre" - mondta Fucsovics Márton. Hozzátette: három hónapja nem volt tétmérkőzése, ahogy ellenfelei többségének sem, és ez meg is látszik egyelőre a teljesítményükön.



A 28 éves teniszező Balázs Attilával párosban is indul majd az év első Grand Slam-tornáján, de mint hangsúlyozta, mindkettejük számára az egyes lesz a fontosabb. Elárulta, hogy párostársával - mivel ő egy másik szállodában lakik - kevesebbet kommunikált az elmúlt hetekben, de Babos Tímeával tartja a kapcsolatot, olyannyira, hogy csütörtökön este egy kétórás közös edzést is tartottak.

Fucsovics tavaly egyesben a nyolcaddöntőig jutott az Australian Openen, ott a 20-szoros GS-bajnok Roger Federer búcsúztatta.

"Kétszer is sikerült eljutnom itt a legjobb 16-ig, mindkétszer Federertől kaptam ki. Idén ő nem játszik, így ha ismét eljutok a nyolcaddöntőig, vele nem játszhatok. Mindig a következő meccsemre összpontosítok, most is az a célom, hogy az első mérkőzésemet megnyerjem, aztán pedig a következőt. Tehát jelenleg csak a hétfőre vagy a keddre készülök" - fogalmazott a világranglista 55. helyezettje.

