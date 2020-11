A korábban új játékos-szakszervezet alapítását tervező, világelső Novak Djokovic visszatérhet a férfi teniszsorozatot szervező ATP játékostanácsába.

A szerb játékos ezt maga jelentette be a jelenleg is zajló londoni világbajnokságon, hozzátéve, az ATP szerinte meg kívánja ezt akadályozni.



"A játékostársaim neveztek a pozícióra, én nem tettem lépéseket ezért. Továbbra is tartom, hogy nem lenne semmi probléma abból, ha valaki az ATP-nél és a PTPA-nál is tag" - fogalmazott a 33 éves játékos. Hozzátette, ismételt kinevezését az



ATP szerinte nem támogatja, ugyanis a szervezet igazgatótanácsának keddi szavazása alapján aktív játékos nem kerülhetne be a testületbe.



Djokovic, az ATP játékostanácsának korábbi elnöke augusztus 28-án jelentette be, hogy távozik posztjáról, mert új játékos-szakszervezetet alapít. Az új érdekképviseleti szerv neve Profi Teniszezők Szövetsége (PTPA) lett, ám a legnagyobb sztárok, így Roger Federer, Rafael Nadal vagy éppen Andy Murray továbbra is az ATP-nél maradtak, és az egység megőrzésére szólították fel Djokovicot.

Borítókép: Matthew Stockman/Getty Images