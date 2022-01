A 2020-ban Roland Garros-győztes Iga Swiatek és a hozzá hasonlóan húszéves Jannik Sinner is bejutott a negyeddöntőbe a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A hetedik kiemelt lengyel játékos kettejük első találkozóján szetthátrányból fordított a világranglistán 38. román Sorana Cirstea ellen.

What a moment! Iga is into the QF at #ausopen! pic.twitter.com/yUeqji0ZJ5