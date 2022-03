A Tennis love and game írását változtatás nélkül közöljük.

Kezdődik a szezon első 1000-es versenye Indian Wells-ben és a nők után a férfiaknál is elkészült a 96-os főtábla (a 32 kiemelt csak a 64 között kapcsolódik be) sorsolása a 45. BNP Paribas Open-en.

Ebből kiderült, hogy az ötszörös IW-győztes Novak Djokovic hivatalosan nem lépett vissza a versenytől, így be is sorsolták második kiemeltként a tábla aljára. Ez azért érdekes, mert alig két hete Dubaiban ő maga nyilatkozott úgy, hogy egyelőre nem léphet be az Egyesült Államokba, így nem tud indulni (“I can't go -- can't enter United States. As of today I'm not able to play. But let's see what happens. I mean, maybe things change in the next few weeks.”). Nem tudok arról, hogy kapott volna különengedélyt, vagy változtak volna a beutazási szabályok az USA-ba és Djokovic sem posztolt arról, hogy utazik Kaliforniába. Kérdés, miben bízik, miért húzza az utolsó pillanatig. Mondjuk annyit már elért, hogy a jelenlegi két legnagyobb riválisa, Nadal és Medvegyev egy ágra került. Ha ő előbb visszalép és Zverev nyolchetes eltiltását nem függesztik fel egy évre, akkor az orosz és a spanyol lett volna az első és a második kiemelt. Egy-két napon belül csak kiderül, mi van Djokoviccsal - én eddig úgy tudtam, hogy Monte Carlo lesz a következő versenye. Amúgy IW után, játék nélkül is visszaszerezheti a trónt újra, ha Medvegyev nem jut el a negyeddöntőig. Andy Murray újra összeállt korábbi edzőjével Ivan Lendllel, ami egyértelműen jelzi, hogy a skót még lát magában potenciált és komoly tervei vannak. Mostantól azért is érdemes szurkolni Murray sikeréért, mert a továbbiakban minden idei pénzdíját az ukrán gyerekek támogatására utalja az UNICEF-en keresztül. Bravó Andy!

Rafa Nadal 15-ös győzelmi sorozattal érkezett a sivatagi oázisba és Sebastian Kordával edzett kedden, bár akkor még nem tudták, hogy a második fordulóban valószínűleg egymás ellen játszanak (az amerikainak egy kvalison kell túljutnia). A tábla felső ága sokkal sűrűbb, erősebb, pláne, ha alulról kiesik Djokovic. Sajnos, Fucsovics Marci is a felső ágon van és az amerikai Mackenzie McDonaldot kapta. Siker esetén a 19. kiemelt Carlos Alcaraz jönne. Jó hír, hogy Gálfi Dalma a második meccsét is megnyerte a selejtezőben (a ranglistán 101. Lucia Bronzettit verte 6:2, 7:6-ra) és így főtáblás, ahol a belga Alison Van Uytvanck (58.) ellen kezd. Bondár Anna alanyi jogon került a 96 közé és ott Petra Marticot kell legyőznie a 2. fordulóért. A nőknél az első forduló slágere Oszaka Naomi és Sloane Stephens meccse, ami pár éve akár döntő is lehetett volna. Amúgy hiányzik a világelső Ashleigh Barty és a ranglistán 2. Barbora Krejcikova is - mondhatni, a szokásosnál is nyíltabb a verseny.

Pénzdíj és pontok

Winner: $1,231,245 / 1,000 points Finalist: $646,110 / 600 points Semi-finalist: $343,985 / 360 points Quarter-finalist: $179,940 / 180 points Round of 16: $94,575 / 90 points Round of 32: $54,400 / 45 points Round of 64: $30,130 / 25 points Round of 96: $18,200 / 10 points

