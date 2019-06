Mario Hermoso leigazolása az Atlético Madrid egyik legfőbb célja, mivel muszáj megerősíteniük a csapat védelmét.

Az Atléti a játékossal már meg is egyezett egy három millió eurós éves fizetésben, de az Espanyol nem fogad el alacsonyabb összeget Hermosoért, mint a 40 milliós eurós kivásárlási ára.

Viszont Hermoso szerződése az Espanyolnál a következő szezon végén lejár, és ha a katalán klub nem ad lejjebb a követeléséből, akkor az Atlético boldogan vár 12 hónapot arra, hogy ingyen szerezhesse meg a játékost.

Ez pedig komoly nyomást helyez az Espanyolra, eközben pedig a Matracosok abban reménykednek, hogy 20 millióban meg tudnak egyezni ezen a nyáron. Ha ez nem történne meg, akkor is csak egyszerűen várnak egy évet, és felhasználják azt a 20 millió eurót, hogy valaki mást szerezzenek meg idén.

A Bayern München és a Paris Saint-Germain szintén érdeklődik Hermoso után, de mindegyiknek ki kéne fizetnie a 40 millió eurót idén.

Hermosonak is jól jöhet még egy Espanyolnál eltöltött év, hiszen akár jobb helyzetbe is kerülhet a tárgyalások során, és előnyösebb szerződést harcolhat ki.

Az egyik ok, amiért érdemes lenne már most nyáron kiadni érte a pénzt, hogy Hermoso tud bal és középhátvédet is játszani, ami miatt nem kéne idén még egy másik balbekket is igazolnia a csapatnak.

A következő néhány tárgyalás alkalmával az Atlético és az Espanyol között fog dönteni Hermoso közeli jövőjéről, és hogy Diego Simeone alatt fog játszani vagy sem.

Diego Godin és Lucas Hernandez hatalmas lyukakat hagytak a Matracosok védelmén, amit be kell tölteniük, ezért igazolták le máris Felipét a Portótól 20 millió euróért. A brazil Jose Maria Gimenezzel és Stefan Saviccsal harcol majd meg helyéért a védelemben, és talán Hermosoval is.

Fotó forrása: Quality Sport Images/Getty Images