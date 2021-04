Valószínűleg mind idők legrövidebb sajtótájékoztatóját tartották meg a Monte-carlói tenisztorna szerdai játéknapján.



Az ATP torna egyik mérkőzésén Hubert Hurkacz az olasz Thomas Fabbiano ellen lépett pályára. A két fél találkozója izgalmas összecsapást hozott, az igazi különlegességet azonban mégsem ez tartogatta, hanem a meccset követő online sajtótájékoztató.



A sajtószobában a győztes Hubert Hurkacz foglalt helyet, az újságírók pedig az internet segítségével bekapcsolódva kérdezhettek tőle. Illetve kérdezhettek volna. Ha lettek volna újságírók, és ha lett volna kérdésük.

