A rossz levegő miatt egy játékos feladta mérkőzését kedden az ausztrál nyílt teniszbajnokság selejtezőjében.

A szlovén Dalila Jakupovic egy köhögési roham után letérdelt a pályán, majd miután lekísérték, jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccset.



"Ilyet még nem tapasztaltam, attól féltem, hogy elájulok. A földön könnyebben kaptam levegőt" - mondta a világranglista 180. helyezettje.



A szervezők a hónapok óta tomboló ausztráliai bozóttüzek füstje miatt kedden helyi idő szerint 10 óráról 11.30-ra tették át a kezdést.



A szintén Melbourne-ben zajló Kooyong Classic nevezetű bemutató tornán ugyancsak a szmog miatt szakadt félbe Marija Sarapova és a német Laura Siegemund találkozója.



"Éreztem, hogy köhögnöm kell, és azt hittem, hogy beteg vagyok" - panaszkodott az orosz sztár.



A női világranglistán ötödik Jelina Szvitolina közösségi oldalán adott hangot aggályainak, miközben a levegőminőségi adatokat is megosztotta:



"Mintha egy borsólevesben lennénk. Miért kell megvárni, amíg valami szörnyűség történik?" - írta az ukrán játékos.



A férfi rangsor korábbi hatodikja, a francia Gilles Simon az Australian Open rendezőihez fordult gúnyos posztjában:



"Ha találunk orvost, aki szerint veszélytelen teniszezni 45 fokban, és találunk bírókat, akik szerint a nedves fű nem csúszik Wimbledonban, akkor most találni kell egy olyan szakértőt, aki szerint kielégítő a levegő minősége, ugye?"



Craig Tiley tornaigazgató közölte, azért adtak zöld utat a keddi mérkőzéseknek, mert menet közben javultak a körülmények. Korábban a rendezők bejelentették, hogy végső esetben a három becsukható stadionban, továbbá nyolc fedett edzőpályán bonyolítják le a Grand Slam-tornát.



A globális levegőminőségi adatokat összesítő IQ Air Quality Visual adatai szerint Ausztrália második legnagyobb városában a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán. Melbourne-ben sorozatban második nap nyilvánították veszélyesnek a város levegőjét. A hatóságok ezért felszólították a lakókat, hogy ne hagyják el otthonaikat, vigyék zárt helyre az állataikat, és csukják be az ablakokat.

Borítókép: Aaron Gilbert/Icon Sportswire via Getty Images