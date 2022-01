A háromszoros Grand Slam- és kétszeres olimpiai bajnok Andy Murray kiesett a második fordulóban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A nyitókörben maratoni, ötszettes győzelmet aratott brit klasszis a vártnál kisebb ellenállást tanúsított a világranglistán 120. japán Daniel Taro ellen, akit korábbi egyetlen találkozójukon 6:1, 6:3, 6:1-re vert. Az Australian Openen öt döntőben vesztes Murray életében először kapott ki top 100-on kívüli ellenféltől GS-tornán.

It's not goodbye but see you later @andy_murray • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/hSdnDvI7Dr