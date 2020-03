A háromszoros Grand Slam győztes svájci Stan Wawrinka lesz a húzóneve a 2020-as Hungarian Opennek.

Immáron negyedik éve kerül megrendezésre a Hungarian Open elnevezésű ATP250-es verseny, melyen eddig is szép számmal indultak az ATP Tour kiemelkedő játékosai, tavaly például három TOP20-as játékos is fővárosunk vendége volt, köztük Marin Cilic is, de bátran állíthatjuk, hogy 2020-ban érkezik hazánkba az eddigi legnagyobb sztár.

A budapesti torna nevezési listáján ugyanis nem kisebb név szerepel, mint a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka! Áprilisban tehát mindenki megcsodálhatja azt a fantasztikus egykezes fonákot, amiből nem sok van a jelenlegi mezőnyben.

A 34 éves Stan 2014-ben a 3. is volt a világranglistán, jelenleg a 17. helyen jegyzik, karrierje során pedig 16 tornagyőzelmet aratott, köztük három Grand Slam címet, 2014-ben Ausztrál Opent, 2015-ben Roland Garrost, 2016-ban pedig US Opent nyert, legutóbb pedig 2017-ben nyert versenyt, a genfi salakon. 2008-ban Pekingben olimpiai aranyat nyert Roger Federer oldalán, 2014-ben pedig a Davis-kupát is megnyerte a svájci csapattal.

Bár Stan óriási név, rajta kívül is lesznek azért nem kicsi nevek, az ATP tour népszerű játékosai látogatnak majd Budapestre, igaz az eddigi három torna győztese nem tér vissza, sem Lucas Pouille, sem Marco Cecchinato,sem Matteo Berrettini nem nevezett a tornára. Itt lesz viszont Nikoloz Basilashvili (27.), Hubert Hurkacz (29.), Filip Krajinovic (32.), Adrian Mannarino (38.), John Millman (43.), Kyle Edmund (44.), Lorenzo Sonego (46.), Miomir Kecmanovic (47.) és Richard Gaquet (50.) is az első 50-ből.

A két magyar Davis-kupa éljátékos, Balázs Attila és Fucsovics Márton jelenleg a várakozói listán vannak. Előbbi a második, utóbbi pedig a kilencedik helyen áll a várakozó listán.

További indulók (zárójelben a világranglistán elfoglalt pozíciókkal):

Nikoloz Basilashvili (27.)

Hubert Hurkacz (29.)

Filip Krajinovic 32.)

Adrian Mannarino (38.)

John Millman (43.)

Kyle Edmund (44.)

Lorenzo Sonego (46.)

Miomir Kecmanovic (47.)

Richard Gaquet (50.)

Alexander Bublik (51.)

Gilles Simon (54.)

Pablo Cuevas (60.)

Aljaz Bedene (61.)

Juan Ignacio Londero (62.)

Jordan Thompson (64.)

Jiri Vesely (65.)

Radu Albot (67.)

Soonwoo Kwon (70.)

Borítókép: TPN/Getty Images

Forrás: Hungarian Open