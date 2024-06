A lengyel Hubert Hurkacz szokatlan kéréssel fordult ellenfeléhez, Grigor Dimitrovhoz.

A hóréhorgas lengyen játékos azt "javasolta" bolgár ellenfelének, hogy cseréljék le mérkőzés közben a székbírót a francia nyílt teniszbajnokság negyedik fordulós összecsapása során.

Hurkacz a harmadik szettben, amikor a bolgár éppen adogatni készült 5-6-os állásnál, a térfélcsere közben ment oda Dimitrovhoz, és megkérdezte tőle, hogy szeretné-e lecserélni Alison Hughes-t (székbírót), miközben oda is intett neki.

A nyolcadik helyen kiemelt Hurkacz láthatóan elégedetlen volt egy vonalbírói döntés miatt, és többször is szólt a felügyelőnek, mielőtt azzal a javaslattal állt volna elő Dimitrovnak, hogy szerezzenek egy új bírót.

