A 14. helyen kiemelt lengyel Hubert Hurkacz meglepetésre három játszmában legyőzte a hatodikként rangsorolt svájci Roger Federert a wimbledoni teniszbajnokság férfiversenyének szerdai negyeddöntőjében.

Az 1 óra 51 perces mérkőzésen a győztes tíz, a vesztes öt ászt szervált, és mindketten háromszor követtek el kettős hibát.



Hurkacz kilencedik alkalommal - idén negyedszer - győzött le olyan ellenfelet, aki aktuálisan a legjobb tíz között van a világranglistán. A lengyel teniszező már a negyeddöntőbe jutással is élete eddigi legjobb eredményét érte el Grand Slam-tornán.



And they say to never meet your heroes…@HubertHurkacz knocks out his idol, eight-time champion Roger Federer, in straight sets to advance to his first Grand Slam semi-final#Wimbledon pic.twitter.com/Qri1uriPDF