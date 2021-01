A negyedik helyen kiemelt lengyel Hubert Hurkacz nyerte meg a floridai Delray Beach-en rendezett, 350 ezer dollár (105 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornát, mivel a szerdai döntőben legyőzte az amerikai Sebastian Kordát.

Hurkacz pályafutása második trófeáját emelhette a magasba, amely mellé 30 840 dollárt (9,3 millió forint) kapott.

No.4 seed @HubertHurkacz defeats Sebastian Korda 6-3 6-3 to capture his second career title in Delray Beach! #DBOpen pic.twitter.com/93x5bbkCgL