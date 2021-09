Kétéves kényszerpihenő után, jövőre ismét visszatér Juan Martin Del Potro, az argentinok Grand Slam-bajnok teniszezője.

A US Open 2009-es győztese a 2019-es londoni tornán vált harcképtelenné - eltört a térdkalácsa a Queen's Clubban -, és azóta három térdműtéten esett át, legutóbb idén márciusban operálták meg.

"Hiszek abban, hogy ez az időszak is véget ér egyszer" - jelentette ki a 32 éves játékos. - "A hozzáállásom egyben üzenet a gyerekeknek és világszerte a sportolóknak, hogy sosem szabad feladni."

Del Potro jelenleg New Yorkban tartózkodik, és a napokban ütögetett kicsit a legendás John McEnroe-val az egyik edzőpályán.

"Jó újra itt lenni, és nagy élmény Johnnal teniszezni. Részben miatta jöttem most ide, jövőre viszont már főszereplőként szeretnék visszatérni" - tette hozzá a riói olimpia ezüst- és a londoni játékok bronzérmese, akinek van gyakorlata a sérülés utáni visszatérésben, ugyanis csuklóműtétjei miatt csaknem három évet hagyott ki.

